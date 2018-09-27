РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  27 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Монгольский спортсмен выиграл бронзовую медаль на ЧМ по дзюдо в Баку

CA-NEWS (MNG) - Монгольский мастер спорта международного класса У.Дуурэнбаяр завоевал бронзовую медаль ЧМ по дзюдо, который проходит в столице Азербайджана с 20 по 27 сентября, передает Montsame.

26 сентября 24-летний Дуурэнбаяр, выступивший в весовой категории свыше 100кг, в поединке за 3-е место одержал победу над чешским дзюдоистом Лукашем Крпалеком. На этот раз он уступил лишь грузинскому спортсмену Г.Тушишвили, который впоследствии стал обладателем золотой медали, а азербайджанец Ушанги Кокаури занял второе место. Вторая бронзовая медаль досталась спортсмену из Японии Х.Харасаве.

27 сентября, пройдут соревнования среди смешанных команд, где наши дзюдоисты выступят в составе 6 спортсменов. Бороться будут спортсмены в 6 весовых категориях: до 57, до 73, до 70, до 90, свыше 70 и свыше 100 кг.

print
  • Казахстан и Кувейт намерены установить прямое авиасообщение
  • Единственному выжившему из пяти нападавших на туристов в Таджикистане грозит пожизненное
  • В Самарканде глава филиала «Узбекистон почтаси» задержан при получении взятки в $40 тысяч
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×