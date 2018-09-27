Монгольский спортсмен выиграл бронзовую медаль на ЧМ по дзюдо в Баку

CA-NEWS (MNG) - Монгольский мастер спорта международного класса У.Дуурэнбаяр завоевал бронзовую медаль ЧМ по дзюдо, который проходит в столице Азербайджана с 20 по 27 сентября, передает Montsame.

26 сентября 24-летний Дуурэнбаяр, выступивший в весовой категории свыше 100кг, в поединке за 3-е место одержал победу над чешским дзюдоистом Лукашем Крпалеком. На этот раз он уступил лишь грузинскому спортсмену Г.Тушишвили, который впоследствии стал обладателем золотой медали, а азербайджанец Ушанги Кокаури занял второе место. Вторая бронзовая медаль досталась спортсмену из Японии Х.Харасаве.

27 сентября, пройдут соревнования среди смешанных команд, где наши дзюдоисты выступят в составе 6 спортсменов. Бороться будут спортсмены в 6 весовых категориях: до 57, до 73, до 70, до 90, свыше 70 и свыше 100 кг.