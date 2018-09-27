Туркменистан впервые отмечает День независимости на месяц раньше обычного

CA-NEWS (TM) - 27 сентября Туркменистан празднует День независимости. В этом году празднование будет отмечаться в сентябре, а не 27 октября, день когда было объявлено о суверенитете республики в 1991 году.

В столичном Центре конгрессов состоялся концерт мастеров искусств, посвященный 27-й годовщине независимости страны.

Начало концерта на сцене Центра конгрессов было поддержано выступлением фольклорного коллектива «Dokmaçylar». Победители общенациональных конкурсов «Garaşsyzlygyň merjen däneleri» и «Ýaňlan, Diyarym!», а также детские танцевальные ансамбли «Ruhubelent çagalar» и «Joşgün» приняли участие в концерте.

Напомним, 27 октября 1991 года Верховный Совет Туркменской ССР, опираясь на результаты всенародного референдума, принял Конституционный закон «О независимости и основах государственного устройства Туркменистана», которым было провозглашено независимое государство в границах территории Туркменской ССР.