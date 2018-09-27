Бердымухамедов поздравил туркменистанцев с Днём независимости

CA-NEWS (TM) - Поздравляю вас с впервые широко отмечаемым 27 сентября Днём независимости Туркменистана! Независимость – незыблемый фундамент государственного суверенитета, единства и сплочённости нации, говорится в обращении президента Гурбангы Бердымухамедова к народу Туркменистана, сообщает пресс-служба главы государтсва.

В этом году празднование будет отмечаться 27 сентября, а не 27 октября, день когда было объявлено о суверенитете республики в 1991 году.

Текст поздравления приводится полностью.

Новейшая история Отечества, все наши сегодняшние успехи и достижения начались с независимости. Именно поэтому мы с гордостью отмечаем этот день как национальный праздник, отражающий созидательный дух эпохи, вдохновляющий на достижение высоких целей.

Избранный нами путь – это путь созидания и творчества, по которому мы ведём нашу страну к высоким рубежам. Мы успешно реализуем масштабные программы и социально-экономические, научно-образовательные, общественно-политические реформы, направленные на обеспечение процветания страны. В рамках Президентской программы во всех регионах страны строятся промышленные предприятия, объекты социально-культурного назначения, современные жилые дома, посёлки и сёла.

Проводимые нами комплексные реформы укрепляют основы суверенитета, обеспечивают планомерное, многостороннее и динамичное развитие экономики, способствуют кардинальному улучшению социальной защищённости народа, - отмечается в послании.

В третьем тысячелетии мы возрождаем Великий Шёлковый путь, прокладывая новые автотрассы и стальные магистрали, строя морские порты, транснациональные газопроводы, объединяя народы контактами в сферах культуры, науки и образования, спорта. В данном контексте в текущем году успешно реализованы такие крупные проекты, как Международный морской порт города Туркменбаши, Международный аэропорт Туркменабата, дан старт строительству афганского участка газопровода Туркменистан–Афганистан–Пакистан–Индия, заложены основы ЛЭП и оптико-волоконной системы связи по маршруту Туркменистан–Афганистан–Пакистан. Мы сдали в эксплуатацию железную дорогу Серхетабат–Тургунди. По дорогам Великого Шёлкового пути с успехом прошли велогонки, легкоатлетический кросс и Международное авторалли «Амуль-Хазар 2018».

Помимо этого, мы ввели в строй первую комбинированную парогазовую электростанцию, функционирующую на территории Марыйской государственной электростанции, новый крупный газохимический комплекс в городе Гарабогаз Балканского велаята, другие крупные объекты.

Уже около 23 лет в международных отношениях наше независимое государство действует в рамках правового статуса постоянного нейтралитета. С государствами и народами мира Туркменистан налаживает связи на принципах дружбы и добрососедства, что отвечает национальным интересам и внешнеполитическому курсу государства. Независимый Туркменистан консолидирует усилия стран, международных и региональных организаций в укреплении мира и согласия на планете, планомерно развивает отношения на основе взаимопонимания и доверия.

В летопись нынешнего, 2018 года, вошли такие значимые факты, как избрание нашего нейтрального государства членом Бюро Комитета по внутреннему транспорту Европейской экономической комиссии Организации Объединённых Наций, а также членом Экономического и Социального Совета на 2019-2021 годы. По инициативе туркменской стороны были приняты Резолюции о поддержании международных усилий по стабилизации обстановки в Афганистане и «О сотрудничестве между Организацией Объединённых Наций и Международным фондом спасения Арала». Ежегодно 3 июня будет отмечаться Всемирный день велосипеда, и вновь по нашей инициативе. Все эти знаковые события стали неоспоримыми свидетельствами неуклонного роста международного авторитета нейтрального Туркменистана.