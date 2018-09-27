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  27 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Трамп объяснил смех в зале во время его выступления на Генассамблее ООН
Предыстория: Слова Трампа об успехах его администрации встретили смехом на Генассамблее ООН

CA-NEWS (CA) - Президент США Дональд Трамп заявил, что присутствовавшие в зале во время его выступления на Генассамблее ООН в Нью-Йорке люди смеялись не над ним. По мнению американского лидера, собравшиеся смеялись не над ним, а вместе с ним. Об этом Трамп заявил на пресс-конференции в Нью-Йорке, передает Associated Press.

«Они смеялись не надо мной. Они смеялись вместе со мной», - сказал. Комментарий американского лидера последовал на следующий день после его выступления с трибуны ООН.

«Нам было весело. Лживые СМИ сообщают, что люди смеялись над президентом Трампом. Они смеялись не надо мной. Люди хорошо провели время со мной. Мы делали это вместе. Мы хорошо провели время. Они уважают то, что я сделал», - сказал американский президент.

В ходе своего выступления на Генассамблее ООН, которое состоялось в минувший вторник, Трамп начал свою речь с перечисления заслуг своей администрации. В частности, он заявил ​его администрация менее чем за два года добилась большего, чем любая другая за всю историю США.

Публика с юмором восприняла заявление американского лидера. Реакция в зале Генеральной Ассамблеи, где собралось более ста тридцати глав государств и десятков других делегаций, заставила Трампа также рассмеяться в ответ.

«Не ожидал такой реакции», - сказал он с неловким смехом.

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