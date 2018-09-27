Китай объявил о снижении пошлин на ряд товаров на фоне торговой войны с США

CA-NEWS (CA) - Китай в среду объявил о планах снизить с 1 ноября импортные пошлины на ряд товаров, включая машины, электрооборудование и текстильную продукцию, на фоне эскалации торговой войны с США, сообщает Reuters.

Снижение пошлин, которое затронет свыше полторы тысячи промышленных товаров, как ожидается, уменьшит расходы потребителей и компаний примерно на 60 миллиардов юаней в этом году, сообщил Госсовет КНР на заседании под председательством премьера Ли Кэцяна.

В результате общий уровень таможенных пошлин будет сокращен до 7,5% в 2018 году с 9,8% в 2017 году.

Пекин обещал принять меры для увеличения импорта в этом году на фоне роста напряженности в отношениях с некоторыми из крупнейших торговых партнеров, такими как США.

Средний размер импортных пошлин на машины и электрооборудование - одна из крупнейших статей китайского импорта в стоимостном выражении - будет снижен примерно на треть - до 8,8 процента с 12,2 процента, сообщил Госсовет КНР.

Пошлины на текстильные изделия и строительные материалы уменьшатся до 8,4 процента с 11,5 процента, а на бумажную продукцию - до 5,4 процента с 6,6 процента.

В июле Китай снизил импортные пошлины на целый ряд потребительских товаров, включая предметы одежды, косметику и бытовые приборы.

Пошлины США на продукцию из Китая стоимостью $200 миллиардов и ответные меры Пекина в отношении американских товаров стоимостью $60 миллиардов вступили в силу в понедельник на фоне обострения торговых противоречий между двумя крупнейшими в мире экономиками, взволновав мировые финансовые рынки.

Несколько раундов переговоров Китая и США, состоявшихся в последние месяцы, похоже, не привели ни к какому прорыву, а новые переговоры, ожидавшиеся в ближайшие недели, были отменены, поскольку Пекин, как сообщается, решил не отправлять делегацию в Вашингтон.