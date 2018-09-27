В Казахстане назначен директор Службы внешней разведки

CA-NEWS (KZ) - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев назначил Сартаева Исатая Бахтияровича директором Службы внешней разведки «Сырбар». Ранее он занимал должность первого заместителя директора службы.

Как сообщается на сайте Акорды, другим распоряжением Оразов Нурлан Оразович назначен первым замдиректора Службы внешней разведки РК «Сырбар», он освобожден от должности заместителя директора ведомства.