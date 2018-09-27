В МИД Туркменистана прошла встреча с главой делегации ЕС в Ашхабаде

CA-NEWS (TM) - В МИД Туркменистана состоялась встреча с главой делегации Европейского Союза в Ашхабаде Кристианом Бергером, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.

В рамках переговоров были обсуждены вопросы сотрудничества между Туркменистаном и Европейским Союзом. Отметив роль сотрудничества в рамках международных организаций, стороны рассмотрели дальнейшие шаги по расширению сотрудничества в энергетической сфере. В данном контексте стороны отметили предстоящие визиты делегации Туркменистана в Брюссель.

Стороны отметили необходимость налаживания межпарламентского сотрудничества. В ходе обсуждения также была отмечена заинтересованность в развитии отношений в культурно-гуманитарной сфере.