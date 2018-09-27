РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  27 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В МИД Туркменистана прошла встреча с главой делегации ЕС в Ашхабаде

CA-NEWS (TM) - В МИД Туркменистана состоялась встреча с главой делегации Европейского Союза в Ашхабаде Кристианом Бергером, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.

В рамках переговоров были обсуждены вопросы сотрудничества между Туркменистаном и Европейским Союзом. Отметив роль сотрудничества в рамках международных организаций, стороны рассмотрели дальнейшие шаги по расширению сотрудничества в энергетической сфере. В данном контексте стороны отметили предстоящие визиты делегации Туркменистана в Брюссель.

Стороны отметили необходимость налаживания межпарламентского сотрудничества. В ходе обсуждения также была отмечена заинтересованность в развитии отношений в культурно-гуманитарной сфере.

print
  • Стала известна программа визита Шавката Мирзиёева в Таджикистан
  • Президент Узбекистана с рабочим визитом отправится в Индию
  • По уголовному делу двух экс-премьеров Монголии готово экспертное заключение
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×