Казахстан предлагает провести в Астане встречу постоянных членов Совбеза ООН по зонам, свободным от ядерного оружия

CA-NEWS (KZ) - В Совете безопасности Организации Объединенных наций прошло заседание высокого уровня на тему «Поддержание международного мира и безопасности: нераспространение оружия массового уничтожения».

Как сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Казахстана, встреча состоялась по инициативе и под председательством президента США Дональда Трампа. Постоянные члены СБ на заседании были представлены президентом Франции Эммануэлем Макроном, премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, министрами иностранных дел России Сергеем Лавровым и Китая Ван И. В мероприятии также приняли участие главы государств, правительств и министры Польши, Экваториальной Гвинеи, Боливии, Кот-д'Ивуара, Кувейта, Нидерландов, Эфиопии, Перу и Швеции.

Выступивший от имени Казахстана глава МИД Кайрат Абдрахманов подчеркнул, что противодействие распространению и использованию ОМУ является одним из ключевых приоритетов казахстанской внешней политики.

«Глава нашего государства Нурсултан Назарбаев принял смелое решение отказаться от ядерного арсенала и закрыть Семипалатинский испытательный ядерный полигон. Международное сообщество признало эти действия беспрецедентными и достойными высокого одобрения, определив дату закрытия Семипалатинского полигона 29 августа как Международный день действий против ядерных испытаний», - отметил он.

По мнению Казахстана, Договор о нераспространении ядерного оружия не должен терять свою эффективность и актуальность, однако миру нужна более сильная международно-правовая основа борьбы с ОМУ. Неасимметричное осуществление ДНЯО препятствует укреплению доверия между ядерными и неядерными странами. Скорейшее вступление в силу Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний также должно стать одним из важнейших и необходимых структурных элементов глобальной архитектуры нераспространения.

По словам министра, запуск Банка низкообогащенного урана МАГАТЭ в прошлом году стал еще одним вкладом Казахстана в укрепление режима нераспространения и безопасное использование урана в мирных целях. Казахстан поблагодарил США, ЕС, ОАЭ, Кувейт, Норвегию и Инициативу по сокращению ядерной угрозы (NTI) за финансовую поддержку проекта, а также Китай и Россию за сотрудничество в транзите низкообогащенного урана и оборудования для Банка.

В своем выступлении Министр напомнил о предложении президента Казахстана сделать выход из ДНЯО чрезвычайно сложным, возможно, путем издания специальной резолюции СБ ООН, имеющей серьезные последствия для нарушителей договора.

«Эффективным инструментом в сфере нераспространения также являются зоны, свободные от ядерного оружия. Президент Н.Назарбаев предложил укрепить сотрудничество между действующим зонами и организовать в следующем году в Астане соответствующую встречу на высоком уровне. Пятерка постоянных членов СБ должна поощрять расширение таких зон, предоставляя им гарантии безопасности», - отмечено в казахстанском заявлении.