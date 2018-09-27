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  27 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Узбекистане директор школы в которой самосвал вывалил учебники на землю, отстранена от должности

CA-NEWS (UZ) - Директор общеобразовательной школы №210 Ташкента Дилфуза Саидмуродова освобождена от своей должности после проверки, проведенной Контрольно-правовой службой Министерства народного образования Узбекистана, сообщает gazeta.uz.

Школа получила известность в конце августа, когда на странице «Халқ билан мулоқот / Диалог с народом» в Facebook были опубликованы фотографии самосвала, водитель которого высыпал учебники прямо на землю у входа в школу.

Министерство народного образования сообщает, что через Facebook также поступили жалобы от родителей учащихся в связи с некачественными ремонтными работами, проведенными в школе.

При проверке жалоб была выявлена приписка на сумму 56,5 млн сумов при строительно-ремонтных работах. Кроме того, теперь уже бывший директор продала строительные материалы, полученные после сноса здания, и нелегально срубленные деревья, которые росли на территории школы.

Факты, обнаруженные в рамках проверки, переданы в Департамент по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Узбекистана для принятия мер в соответствии с законодательством, отметили в пресс-службе.

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