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  27 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Курс евро на Московской бирже упал ниже 77 руб.
Предыстория: Курс доллара на Московской бирже впервые с начала августа упал ниже 66 руб.

CA-NEWS (CA) - Стоимость евро впервые с 20 августа опустилась ниже 77 руб., сообщает РБК со ссылкой на данные Московской биржи.

Так, по данным на 10:21 мск четверга, 27 сентября, евро в среднем стоил 76,92 руб., его цена упала на 34 коп. Предыдущие торги закончились на уровне в 77,26 руб. за евро.

Доллар, по данным на 10:25 мск, вырос на 0,06 коп., его стоимость составила 65,86 руб.

В понедельник, 24 сентября, доллар впервые с начала августа опустился ниже 66 руб. Новая волна падения рубля началась в конце июля, к концу августа цена одного доллара составляла более 68 руб.

Эксперты Центробанка объяснили это влиянием санкций Запада и «эффектом заражения» от валют Турции и Аргентины. 14 сентября Банк России повысил ключевую ставку на 0,25 п.п., до 7,5% и до конца года продлил мораторий на покупку валюты на открытом рынке.

Согласно статистике ЦБ, в июле российские банки провели самую крупную с 2014 года закупку наличных евро — на сумму в $2,1 млрд.

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