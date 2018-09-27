Экс-заместитель прокурора Ташкента, подозреваемый в получении взятки, переведен из СИЗО в госпиталь

CA-NEWS (UZ) - Бывший заместитель прокурора города Ташкента по вопросам коррупции и экономическим преступлениям Мираглам Мирзаев, который с февраля этого года содержался в следственном изоляторе, переведен в госпиталь МВД Узбекистана в связи с тяжелой болезнью, сообщает Радио Озодлик.



По словам сотрудника госпиталя МВД Узбекистана и приближенного семьи экс-заместителя прокурора , Мираглам Мирзаев начал с трудом передвигаться после пережитого инсульта и начал нуждаться в квалифицированном медицинском уходе. В результате, 17 сентября он был переведен в охраняемую палату госпиталя МВД.

Один из врачей, информированный о поставленном Мирзаеву диагнозе, утверждает, что «бывший первый заместитель прокурора города Ташкента специально притворяется больным, чтобы избежать уголовного наказания».

Напомним, что Мираглам Мирзаев был арестован 23 февраля этого года.

Согласно заявлению Генеральной прокуратуры Узбекистана, которое было обнародовано 22 марта, в настоящее время «проводятся следственные действия с участием бывшего первого заместителя прокурора Ташкента Мираглама Мирзаева по фактам получения взяток в особо крупных размерах и совершения других должностных преступлений».

В том же заявлении сказано, что следственные действия проводятся в рамках расследования уголовного дела в отношении бывшего генпрокурора Рашида Кадырова.

Как приводится в документах, копии которых оказались в распоряжении редакции «Озодлика», в отношении Мираглама Мирзаева возбуждено уголовное дело по статьям 205 («Злоупотребление властью или должностными полномочиями») и 210 («Получение взятки») Уголовного кодекса республики.

Как говорит нашему радио офицер правоохранительных органов Узбекистана, «экс-генпрокурор Рашид Кадыров дал показания против Мираглама Мирзаева».

"После показаний Рашида Кадырова были арестованы Мираглам Мирзаев, его супруга Мухаббата Хасанова (бывший руководитель коллегии адвокатов Юнусабадского района), сын Абдурашид Мирзаев, племянники Мирагзам Мирзаев и Мансур Мирзаев. После в отношении них были возбуждены уголовные дела по статьям 205 и 210 УК республики", – говорит собеседник.

Он добавил, что Мираглам Мирзаев, его супруга Мухаббат Хасанова и другие родственники некогда влиятельного прокурора допрашиваются в следственном изоляторе.

"Скоро их дела будут перданы в суд. Мирзаев, Хасанова и четверо их родственников признали свою вину. Большая часть обвинений предъявлены Мухаббат Хасановой. Обвинения были подтверждены доказательствами и показаниями свидетелей, – сказал источник «Озодлика» в правоохранительных органах Узбекистана.

18 июня Генпрокуратура Узбекистана сообщала нашему радио о том, что в доме Мираглама Мирзаева и его родственников были проведены обыски.

Мираглам Мирзаев (прозвище «Антибиотик»), который долгие годы считался одной из самых влиятельных фигур в органах прокуратуры Узбекистана, был снят с занимаемой должности спустя несколько дней после селекторного совещания, проведенного 9 февраля 2017 года президентом Шавкатом Мирзияевым. Тогда на совещании Мирзияев раскритиковал работу МВД и прокуратуры.