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  27 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Казахстан купил у Китая военно-транспортный самолет за $37 млн

CA-NEWS (KZ) - В Астане 27 сентября состоялась презентация военно-транспортного самолета Y8F200W, приобретенного Национальной гвардией Казахстана у Китая за $37 млн.

По данным ведомства, самолет представляет собой многоцелевой средний военно-транспортный самолет средней дальности, используемый для воздушных перевозок военнослужащих, вооружения и военной техники. Данный самолет может выполнить взлет и посадку на грунтовую взлетно-посадочную полосу, ВПП, покрытую снегом, а также выполнять полеты в сложных метеорологических условиях днем и ночью. Температура окружающей среды для эксплуатации составляет от -50 до +50 градусов.

Самолет может пролететь от одного крайнего аэродрома Казахстана до другого без дополнительной заправки. Дальность полетов – 4100 км, загрузочно-посадочные места рассчитаны на 86 пассажиров с багажом. Можно перевезти два «Тигра», БТР-80.

На сегодняшний день на вооружении авиации Нацгвардии находятся самолеты Ан-74, Ан-26 и вертолеты Ми-171Е.

Отмечается, что недавно состоялась передислокация авиационной эскадрильи Национальной гвардии из Алматы в Астану. Это позволяет в короткие сроки перебрасывать силы и средства Нацгвардии в любую точку Казахстана без дозаправки воздушных судов.

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