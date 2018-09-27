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  27 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Мирзиёев и Рахмон открыли в Душанбе памятники Алишеру Навои и Абдурахману Джами
Предыстория: Мирзиеев встретился с Рахмоном

CA-NEWS (UZ) - Президенты Узбекистана Шавкат Мирзиёев и Таджикистана Эмомали Рахмон посетили парк имени Низомиддина Алишера Навои в Душанбе, сообщает podrobno.uz.

Парк создан распоряжением президента Таджикистана от 5 марта 2018 года. Документом была предусмотрена установка памятников Нуриддину Абдурахману Джами и Низомиддину Алишеру Навои в знак дружбы народов Таджикистана и Узбекистана. Был объявлен конкурс для подготовки их проекта.

В преддверии визита главы нашего государства в парке поставлены памятники великим поэтам-мыслителям. 27 сентября здесь собрались представители правительства и государственных ведомств, литераторы, молодежь.

Шавкат Мирзиёев и Эмомали Рахмон торжественно открыли парк и памятники. Возложили цветы к памятникам Алишера Навои и Абдурахмана Джами.

Это событие стало логическим продолжением аналогичной работы, проводимой в стране. Как известно, 7 марта текущего года в центральном парке имени Алишера Навоий города Самарканда были установлены памятники Навои и Джами. Примечательно, что примыкающая к этому парку улица также была названа в честь Абдурахмана Джами, сам парк Навои соседствует с площадью имени другого персо-таджикского поэта Абу Абдулло Рудаки.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев прибыл 27 сентября в Душанбе для участия в Совете глав государств СНГ. В аэропорту его лично встретил президент Таджикистана Эмомали Рахмон.

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