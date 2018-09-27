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  27 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Узбекистане утвердили день службы госбезопасности

CA-NEWS (UZ) - Сенат Узбекистана одобрил закон "Об установлении Дня Службы государственной безопасности", сообщает Podrobno.uz.

Теперь ежегодно 5 апреля будет отмечаться День Службы государственной безопасности.

Цель принятия данного закона – повысить престиж военной службы среди молодежи, сформировать у нее чувство патриотизма.

Напомним, что Шавкат Мирзиёев 5 апреля этого года подписал закон "О службе государственной безопасности Узбекистана".

Согласно документу, Служба национальной безопасности (СНБ) была преобразована в Службу государственной безопасности (СГБ).

В соответствии с законом новая структура является уполномоченным государственным органом, осуществляющим свою деятельность специальными средствами, формами и методами в целях обеспечения государственной безопасности. Служба подчиняется и подотчетна непосредственно президенту страны, надзор за исполнением закона осуществляется генеральным прокурором.

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