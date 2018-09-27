В школах Душанбе введены милицейские рейды: под контролем внешний вид, посещаемость и поведение учеников

CA-NEWS (TJ) - Отныне по четвергам уроки в школах Душанбе будут проходить с участием сотрудников милиции, которые будут наблюдать за ходом учебного процесса. Кроме того, учителя обязуются предоставлять стражам порядка еженедельные отчеты о том, кого и по какой причине не было на занятиях, кто мешал учебному процессу и срывал уроки, сообщает радио Озоди.

По поручению столичных властей каждый четверг свыше 500 стражей порядка будут патрулировать 140 школ и других учебных заведений Душанбе.

Такие рейды, по словам представителей столичной мэрии, направлены на предотвращение преступности среди несовершеннолетних. На одной из недавних встреч с руководством школ, начальник УМВД города Душанбе выразил обеспокоенность уровнем правонарушений и преступности среди подростков, большая часть которых – учащиеся школ.

С начала этого года в совершении правонарушений уличены свыше 10 тыс несовершеннолетних. По словам главного стража порядка столицы, одна из причин этой тенденции – отсутствие надлежащего контроля за учениками со стороны учителей.

Школьные преподаватели приветствуют предстоящие милицейские рейды. По их словам, такая инициатива властей им только в помощь в деле профилактики преступности и воспитании подростков.

Тем не менее многие учителя беспокоятся о другом: по их мнению, под предлогом рейдов усилится вмешательство милиции в деятельность школ. Они отмечают, что за последние годы учителя отвечают за каждое действие ученика и не важно, что оно могло происходить вне школы и школьных занятий. Один из директоров столичных школ сказал в беседе, что в последнее время основная ответственность за воспитание и обучение детей легла на плечи учителей.

По словам собеседницы, милиционеры приходят в школу и выходят за рамки своих непосредственных полномочий, которые заключаются в контроле за порядком в школе. «Например, в былые годы нас могли проверять лишь сотрудники управления образования или Минобрнауки, проверяли ход учебного процесса. Некоторые милиционеры спрашивают об учебной программе, что не никак не входит в круг их полномочий. Или начинают проверять классный журнал. Считаю, что они должны проводить разъяснительные работы среди учащихся, а не устраивать проверки и допросы учителей», - говорит собеседница.

Тем временем директоров школ предупредили, что в случае не информирования властей о совершении правонарушения со стороны учащихся их ждет наказание.

По официальным данным, за последние три года перед судом предстали 6 тыс учителей за неисполнение своих обязанностей по воспитанию и обучению детей, а в результате драк между несовершеннолетними своих должностей лишились несколько директоров школ.