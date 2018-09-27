Шавкат Мирзиёев в Таджикистане ознакомился с презентацией завода спецтехники «Талко-Крантас»

CA-NEWS (UZ) - Президент Шавкат Мирзиёев в сопровождении Президента Эмомали Рахмона посетил государственное унитарное предприятие "Талко" в городе Турсунзаде, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

Завод, построенный в 1975 году, в 2007 году был преобразован в государственное унитарное предприятие "Таджикская алюминиевая компания". Сегодня "Талко" объединяет множество предприятий горнодобывающей и химико-металлургической отрасли.

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В июле текущего года обществом с ограниченной ответственностью "Крантас групп" Узбекистана и Таджикской алюминиевой компанией совместно создан завод специальной техники «Талко-Крантас». На совместном предприятии будут выпускать автокраны, тракторные прицепы, полуприцепы и другие виды спецтехники.

Презентация этого перспективного проекта была представлена в ходе посещения Президентов Узбекистана и Таджикистана.

Глава нашего государства ознакомился с деятельностью Таджикской алюминиевой компании.