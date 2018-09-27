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  27 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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ГУВД Ташкента: никто не заманивал двух третьеклассниц в автомобиль

CA-NEWS (UZ) - Согласно данным ГУВД Ташкента, в социальных сетях и мессенджере Telegram распространилась аудиозапись, сделанная якобы одной из родительниц третьеклассницы, о том, что неизвестная женщина под предлогом просьбы сфотографировать ее на мобильный телефон заманивает двух школьниц в автомобиль, где находился еще один человек.

Аудиофайл сопровождала подпись: «Этот случай произошёл возле школы номер 166, Яшнабадского района».

«ГУВД Ташкента совместно с руководством школы № 166 Яшнабадского района была проведена тщательная проверка данной информации: опрошены все сотрудники органов внутренних дел – обращались ли к ним с заявлением подобного характера, изучены записи с камер видеонаблюдения, установленных по периметру школы, проведен опрос и среди педагогического коллектива школы, учащихся и их родителей. Подобного инцидента не было. Более того, директор школы со всей ответственностью заявила, что среди учащихся третьих классов данной школы нет девочек с именами Арина и Эля», - говорится в сообщении столичного ГУВД.

При этом в ходе беседы с родителями были установлены две женщины, которые распространили этот аудиофайл в группах Telegram. По их признанию, одна получила данное сообщение от знакомых, проживающих в Астрахани (Россия), другая – от приятельницы, проживающей в Сергелийском районе.

Сотрудники столичного ГУВД призывают родителей и жителей Узбекистана не распространять недостоверную информацию.

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