На День независимости на рынках Ашхабада появились дешевые продукты

CA-NEWS (TM) - В преддверии Дня Независимости на прилавках государственных магазинов вновь появились дешевые продукты. За этими продуктами в торговых центрах «Гулистан» и «Сумбар», на Текинке и Ташаузском базаре Ашхабада выстраиваются большие очереди, сообщают корреспонденты «Хроники Туркменистана».

По данным издания, в стране наблюдается дефицит продуктов питания, в частности, растительного масла, муки и куриного мяса.

Продукты, реализуемые по дешевым ценам, отпускаются в ограниченном количестве. Не более чем по 2 кг в одни руки продаются куриные ножки по 8 манат за кг, бананы по 6 манат за кг, груши по 8 манат за кг, яйца в упаковках по 30 штук за 10 манатов. Очереди тянутся от восточных до западных ворот Текинского базара.