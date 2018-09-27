В компании «Эйр Астана» рассказали еще об одном случае дебоша на борту самолета Сеул–Алматы

- Казахстан, происшествия
- 15:49, 27 сентября 2018
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|Предыстория: В компании «Эйр Астана» объяснили, почему экс-вице-министра Кыргызстана З.Каденову сняли с рейса в Сеуле
CA-NEWS (KZ) - В компании «Эйр Астана» рассказали еще об одном случае дебоша на борту самолета сообщением Сеул–Алматы.
Как сообщили в Департаменте по корпоративным коммуникациям компании, на рейсе КС 960, выполнявшемся в ночь на 20 сентября, 6 молодых людей нецензурно выражалась в адрес бортпроводников, отвлекая их от выполнения прямых должностных обязанностей и создавая неудобства другим пассажирам. С учетом вызывающего поведения молодым людям было отказано в предоставлении алкогольных напитков.
Однако, не смотря на это, одна пассажирка продолжала оскорблять бортпроводницу нецензурными словами в течение всего полета, угрожая физической расправой.
В отношении пассажирки, гражданки Казахстана, составлен акт предупреждения. По прибытию в аэропорт Алматы ее передали органам внутренних дел.
Ранее стало известно о задержке 22 сентября рейса Сеул–Алматы из-за экс-заместителя министра труда и социального развития Кыргызстана Зууракан Каденовой, отказывавшейся покинуть борт. Депутат парламента КР Аида Исмаилова сообщила, что чиновница устроила дебош, находясь в состоянии алкогольного опьянения. В тот же день премьер-министр Мухамметкалый Абылгазиев уволил замминистра. Однако она позже заявила, что алкоголь не употребляла, а выпила лишь корвалол.