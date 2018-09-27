В Казани планируют открыть генеральное консульство Узбекистана
- Узбекистан, политика
- 16:16, 27 сентября 2018
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CA-NEWS (UZ) - Встреча членов делегации республики Каракалпакстан с представителями исполкома Казани прошла 27 сентября в городской ратуше, сообщает KazanFirst.
Согласно данным издания, в ходе заседания, собравшиеся обсудили возможные сферы сотрудничества.
«В ближайшее время в Казани планируют открыть генеральное консульство Узбекистана», - сказал генконсул Узбекистана в РФ Мехриддин Хайриддинов.
Отмечается, что в настоящий момент идет выбор помещения, где оно разместится.
Представитель Узбекистана также отметил перспективность сотрудничества с Казанью и Татарстаном в целом, тем более у республик много общего – в плане религии, культуры, особенностей быта.
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