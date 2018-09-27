В Казани планируют открыть генеральное консульство Узбекистана

CA-NEWS (UZ) - Встреча членов делегации республики Каракалпакстан с представителями исполкома Казани прошла 27 сентября в городской ратуше, сообщает KazanFirst.

Согласно данным издания, в ходе заседания, собравшиеся обсудили возможные сферы сотрудничества.

«В ближайшее время в Казани планируют открыть генеральное консульство Узбекистана», - сказал генконсул Узбекистана в РФ Мехриддин Хайриддинов.

Отмечается, что в настоящий момент идет выбор помещения, где оно разместится.

Представитель Узбекистана также отметил перспективность сотрудничества с Казанью и Татарстаном в целом, тем более у республик много общего – в плане религии, культуры, особенностей быта.