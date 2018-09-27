РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  27 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Казани планируют открыть генеральное консульство Узбекистана

CA-NEWS (UZ) - Встреча членов делегации республики Каракалпакстан с представителями исполкома Казани прошла 27 сентября в городской ратуше, сообщает KazanFirst.

Согласно данным издания, в ходе заседания, собравшиеся обсудили возможные сферы сотрудничества.

«В ближайшее время в Казани планируют открыть генеральное консульство Узбекистана», - сказал генконсул Узбекистана в РФ Мехриддин Хайриддинов.

Отмечается, что в настоящий момент идет выбор помещения, где оно разместится.

Представитель Узбекистана также отметил перспективность сотрудничества с Казанью и Татарстаном в целом, тем более у республик много общего – в плане религии, культуры, особенностей быта.

print
  • Казахстан и Кувейт намерены установить прямое авиасообщение
  • В Китае разработали прототип квантового радара
  • Суды Узбекистана начали онлайн-трансляции
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×