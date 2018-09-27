Новый директор Службы внешней разведки Казахстана принял присягу
CA-NEWS (KZ) - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 27 сентября встретился с руководящим составом Службы внешней разведки республики «Сырбар».
Как сообщает пресс-служба Акорды, он представил коллективу ведомства нового директора Исатая Сартаева и первого заместителя директора Нурлана Оразова.
В соответствии с действующим законодательством И.Сартаев был приведен к присяге.
В завершение встречи глава госудаства обозначил основные приоритеты деятельности службы перед новым руководством и дал ряд конкретных поручений.
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