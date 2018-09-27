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  27 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Новый директор Службы внешней разведки Казахстана принял присягу
Предыстория: В Казахстане назначен директор Службы внешней разведки

CA-NEWS (KZ) - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 27 сентября встретился с руководящим составом Службы внешней разведки республики «Сырбар».

Как сообщает пресс-служба Акорды, он представил коллективу ведомства нового директора Исатая Сартаева и первого заместителя директора Нурлана Оразова.

В соответствии с действующим законодательством И.Сартаев был приведен к присяге.

В завершение встречи глава госудаства обозначил основные приоритеты деятельности службы перед новым руководством и дал ряд конкретных поручений.

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