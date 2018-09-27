В торгово-промышленной палате Монголии прошла встреча с делегатами города Осака

CA-NEWS (MNG) - 25 сентября генеральный секретарь Монгольской Национальной торгово-промышленной палаты (MНТПП) Э. Оюунтэгш принял членов Торгово-промышленной палаты города Осаки и других бизнес-делегатов, передает Montsame.



Выразив благодарность японским делегатам за визит, глава МНТПП отметил, что монгольские предприниматели, особенно малого и среднего препринимательства, желают увеличить объемы экспорта товаров в Японию в рамках Соглашения об экономическом партнерстве (СЭП). ”Согласно соглашению в перечень монгольских экспортных товаров в Японию включены конечный продукт сельскохозяйственных предприятий, войлочные тапочки, кожаные изделия и напитки из облепихи”, - сказал он и подчеркнул важность поиска путей для взаимодействия и расширения сотрудничества между Торгово-промышленными палатами.

По состоянию на первое полугодие текущего года, около 40 предприятиям через 16 филиалов МНТПП выдано 1050 сертификатов происхождения. Если рассмотреть по секторам, то более 30 процентов сертификатов оформлены на поставку кашемировых, шерстяных и трикотажных изделий, около 10 процентов на экспорт конины глубокой заморозки и субпродуктов.

Информируя о текущей деятельности Монголо-японского делового совета при МНТПП, генеральный секретарь Совета Ч.Чинзориг заявил, что этот Совет, деятельность которого возобновлена в 2017 году, успешно организовал в этом году ряд мероприятий, в частности 8-е межправительственное консультативное совещание частного сектора, торговли и инвестиций, официальный визит министра иностранных дел Монголии в Японию, деловой визит монгольских предпринимателей для участия в международной выставке “Foodex Japan 2018”. По его словам, Совет сейчас работает над тем, чтобы предприниматели малого и среднего производства приняли участие в 21-й Токийской международной промышленной выставке, которая пройдёт 14-16 ноября в Токио.

В период с 1991 по 2013 год правительство Японии предоставило Монголии безвозмездную помощь в размере 102,3 млрд. иен, льготные кредиты в размере 77,3 млрд. иен, техническую помощь в размере 36,5 млрд. иен. Двусторонние отношения и сотрудничество, выведенные на уровень всеобъемлющего партнерства в 1997 году, расширяются из года в год. По состоянию на первые четыре месяца 2018 года товарооборот между двумя странами достиг 152,335 тыс. долл. США, что означает увеличение на 35 процентов по сравнению с 2017 годом.