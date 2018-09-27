Истребители стран СНГ на тренировке ПВО посадили «нарушителя границы»

CA-NEWS (TJ) - Экипажи истребителей МиГ-31, МиГ-29, Су-30СМ в рамках проводимой тренировки с органами управления и дежурными по противовоздушной обороне силами объединенной системы ПВО государств-участников СНГ принудили к посадке самолет-нарушитель государственной границы, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

«В рамках проводимой тренировки с органами управления и дежурными по противовоздушной обороне силами объединенной системы ПВО государств-участников СНГ экипажи истребителей МиГ-31, МиГ-29, Су-30СМ принудили к посадке самолет-нарушитель государственной границы», - сообщили в ведомстве.

В ходе тренировки экипажи российских истребителей Су-30СМ с аэродрома Курск по данным радиолокационной разведки были подняты в воздух для принуждения к посадке угоняемого воздушного судна, роль которого выполнял экипаж самолета Ан-26 ВВС и войск ПВО Белоруссии.

«Российские истребители Су-30СМ визуально обнаружили угоняемое воздушное судно, по каналам радиосвязи вошли с ним в контакт и осуществили условное наведение. Получив команду с земли, истребители взяли на сопровождение угоняемое воздушное судно и принудили его к посадке на заданный аэродром», - сообщили в Минобороны РФ.

В Центре управления Воздушно-космическими силами, с которого осуществляется руководство тренировкой, в реальном масштабе времени наблюдали за действиями экипажей самолетов и дали высокую оценку совместной работе экипажей, а также достигнутому в ходе тренировки уровню взаимодействия.

«Всего экипажи дежурных по ПВО самолетов Су-27, Су-30СМ, МиГ-31, МиГ-29 поднимались в воздух для решения задач принуждения к посадке 17 раз. После отработки тактических эпизодов экипажи продолжили несение боевого дежурства», - указали в ведомстве.