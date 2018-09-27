Мирзиёев подарил таджикским дехканам автомобили «Captiva»
- Узбекистан, политика
- 17:00, 27 сентября 2018
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CA-NEWS (UZ) - Президенты Узбекистана и Таджикистана посетили дехканское хозяйство "Боги сомон" в Турсанзадевском районе, сообщает podrobno.uz.
Руководитель хозяйства Камол Мадумаров – сын дехканина из Алтыарыкского района Узбекистан. В настоящее время хозяйство имеет виноградники общей площадью 500 гектаров.
Президент Узбекистана осмотрел виноградник и склад хозяйства. Шавкат Мирзиёев подарил Камолу-ота Мадумарову произведенный Узбекистане автомобиль Captiva.
Мирзиёев посетил также дехканское хозяйство "Ватан" того же района и подарил автомобиль Captiva его руководителю Неъмату Усмонову.
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