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  27 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В ООН заявили об убытках в $320 млрд из-за стихийных бедствий за прошлый год

CA-NEWS (CA) - Генсек ООН Антониу Гутерриш, выступая сегодня на мероприятии по климатическим изменениям на полях Генассамблеи организации, которая проходит в Нью-Йорке, сообщил, что в 2017 году убытки от связанных с изменением климата стихийных бедствий достигли $320 млрд, сообщается на сайте международной организации.

По его словам, климатические изменения происходят быстрее, чем мировое сообщество успевает на них реагировать. «Мы рискуем увидеть необратимый ущерб, который нельзя будет восполнить, если мы не будем действовать очень быстро», - сказал Гутерреш.

Он напомнил, что в 2015 году было подписано Парижское соглашение по климату, подразумевающее сокращение выбросов парниковых газов. Соглашение подписали 197 участников, которые договорились не допустить повышения средней температуры на Земле к 2100 году более чем на два градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальной эпохой.

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