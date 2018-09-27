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  27 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Выставка «ICT-EXPO-2018» пройдет в столице Монголии

CA-NEWS (MNG) - В столице Монголии ежегодная выставка «ICT-Expo» пройдет с 30 сентября по 1 октября в столичном выставочном центре «Мишээл», сообщает Montsame.

Нынешнюю 12-ю по счету выставку организует правительственное агентство по информационным технологиям и связи при поддержке государственного Комитета по регулированию связи под лозунгом «Вместе к цифровому развитию». Генеральными спонсорами выступят национальные коммуникационные компании Мобиком, Юнител и Скайтел.

Кроме того, в ходе выставки пройдет форум на тему «Перспективы развития и социальные и общественные влияния сектора информационных и коммуникационных технологий».

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