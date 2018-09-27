РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  27 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Таджикистане разрабатывают первый в истории страны информационный кодекс

CA-NEWS (TJ) - Группа депутатов нижней палаты парламента Таджикистана приступила к разработке первого в истории республики информационного кодекса страны, сообщает ТаджикТА в четверг, 27 сентября.

«В кодексе, который будет регулировать деятельность СМИ, будут собраны все законы об информации, связи и информационной защите», - подтвердили сообщение в нижней палате парламента РТ.

По словам источника, проект кодекса, который не имеет аналогов на постсоветском пространстве, будет готов примерно через год.

«После того, как будет подготовлен проект, мы в обязательном порядке будем изучать мнение таджикских журналистов, медиа-организаций страны, экспертов, активистов гражданского общества, правоведов», - подчеркнул депутат.

В кодексе также будут четко сформированы права и обязанности журналистов и представителей госорганов.

print
  • ДТП в Астрахани: погибла гражданка Узбекистана, еще четверо пострадали
  • В Турсунзаде задержан мужчина, сбывавший смолу растения, запрещенную к добыче в Таджикистане
  • Китай и Узбекистан планируют подписать меморандум о сотрудничестве в железнодорожной сфере
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×