В Таджикистане разрабатывают первый в истории страны информационный кодекс

CA-NEWS (TJ) - Группа депутатов нижней палаты парламента Таджикистана приступила к разработке первого в истории республики информационного кодекса страны, сообщает ТаджикТА в четверг, 27 сентября.

«В кодексе, который будет регулировать деятельность СМИ, будут собраны все законы об информации, связи и информационной защите», - подтвердили сообщение в нижней палате парламента РТ.

По словам источника, проект кодекса, который не имеет аналогов на постсоветском пространстве, будет готов примерно через год.

«После того, как будет подготовлен проект, мы в обязательном порядке будем изучать мнение таджикских журналистов, медиа-организаций страны, экспертов, активистов гражданского общества, правоведов», - подчеркнул депутат.

В кодексе также будут четко сформированы права и обязанности журналистов и представителей госорганов.