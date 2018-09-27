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  27 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Москве и Санкт-Петербурге пройдут дни культуры Таджикистана

CA-NEWS (TJ) - В Москве и Санкт-Петербурге 6-10 октября пройдут дни культуры Таджикистана.

По данным Министерства культуры РТ, официальную делегацию Дней культуры возглавит первый заместитель главы ведомства Ибодулло Машраб. В состав творческой делегации войдут мастера искусств республики Давлатманд Холов, Адхам Холиков, Шарофат Усмонова, Тахмина Ниезова, Мухаммадрафи Кароматулло, Хуршед Иброхимзода, Зафар Абдуалимов, Манучехр Рахмонов, Сохибназар Аловатов, Амирджон Рузиев, Александр Тагиров, а также заслуженный государственный ансамбль танца имени Г.Валаматзаде «Лола» и танцевальный ансамбль «Парасту» Таджикской государственной филармонии имени А.Джураева.

В программе мероприятий концерт мастеров искусств, выставка художников Таджикистана, фотовыставка «Современный Таджикистан», книжная выставка, презентация произведений ряда таджикских писателей на русском языке.

Торжественное открытие и концерт Дней культуры состоится 7 октября в Большом академическом театре России, фотовыставка и выставка художников Таджикистана пройдут в Государственной библиотеке Москвы. Второй концерт состоится 8 октября в Большом драматическом театре имени Г.Товстоногова Санкт-Петербурга.

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