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  27 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Председатель Сената Узбекистана раскритиковал сенаторов за безынициативность

CA-NEWS (UZ) - В Узбекистане председатель Сената Нигматилла Юлдашев раскритиковал членов верхней палаты парламента за безынициативность, выступая на открывшемся 27 сентября шестнадцатом пленарном заседании, сообщает kun.uz.

«С сожалением приходится признать, что недостатки в работе приводят к негативным последствиям. Мы не замечаем инициатив сенаторов в решении социально-экономических вопросов на местах. Как можно объяснить, что в этом году большинство членов комитетов не внесли на рассмотрение ни одного предложения по решению важных вопросов?», – сказал Юлдашев.

По его словам, сенаторы не используют эффективно сенаторский запрос. Юлдашев считает недостаточным, когда только 1-2 сенатора проявляют активность в регионах страны.

«Только в трех районах Хорезмской области рабочая группа выявила 11 тысяч проблем, в одном районе Бухарской области – более 9 тысяч. Если депутаты и сенаторы не будут участвовать в решении этих проблем, что тогда делать людям?», – задается вопросом председатель.

Юлдашев заметил, что в большинстве случаев члены верхней палаты ограничиваются только заслушиванием отчетов должностных лиц на заседаниях, а комитеты не наладили надзор за исполнением своих решений. «Мы до сих пор не отошли от старых методов работы. В результате люди вынуждены повторно обращаться по одному и тому же вопросу», – подчеркнул он.

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