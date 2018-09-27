Дом детства Гарри Поттера продается со скидкой в Великобритании

CA-NEWS (CA) - Дом, который был показан в первой части экранизации романа Гарри Поттер «Дары смерти», продается в в английском городе Лавенгам по скидке. Изначально особняк был предложен к продаже за 995 тысяч фунтов стерлингов, теперь его можно купить за 950 тысяч фунтов стерлингов, сообщает Mirror.

Особняк Де Вер Хаус появляется в первой и второй частях экранизации книги Джоан Роулинг «Гарри Поттер и Дары Смерти». Дом можно увидеть в сцене посещения главным героем своей родины – Годриковой Впадины. А также в кадрах воспоминаний Северуса Снегга, наведывавшегося на место гибели возлюбленной – матери Гарри. Здание, выбранное создателями фильма в качестве места рождения Поттера, было построено еще в XIV веке.

Дом является памятником архитектуры времен правления Тюдоров и входит в число самых фотографируемых объектов в Англии. Фасады здания облицованы кирпичом. Здесь есть три спальни, две ванных комнаты и кухня.