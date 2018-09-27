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  27 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Узбекистане после более чем недельного отсутствия заработала социальная сеть Facebook

CA-NEWS (UZ) - В Узбекистане после более чем недельного отсутствия заработала социальная сеть Facebook, сообщает Podrobno.uz.

В первый раз доступ к Facebook пропал в начале сентября и отсутствовал практически неделю – с 4 по 12 сентября. Второй раз социальная сеть пропала 17 сентября и не работал вплоть до 27 сентября. Стоит сказать, что это самые масштабные проблемы с доступом к аккаунтам в соцсети, которые были в стране с момента ее запуска.

Высказывались по этой теме и известные общественные деятели. Так, например, исполнительный директор консалтингового бюро Smartgov Consulting Азиза Умарова отмечала, что из-за проблем с соцсетью в Узбекистане начали страдать многие представители малого бизнеса, оставшиеся без заказов.

Кроме того, по ее словам, Facebook в Узбекистане фактически подменял собой социальные проекты гражданского общества, давая площадку для инициативных групп.

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