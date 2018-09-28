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  28 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Монголии будет запущено мобильное приложение для взыскания штрафов с нарушителей ПДД

CA-NEWS (MNG) - В Монголии начиная с 1 октября, штрафы за нарушение правил дорожного движения будут взиматься с учетом полученной информации от граждан. Люди смогут сообщать о нарушениях ПДД соответствующим должностным лицам через приложение «E Police», сообщает Montsame.

Приложение, разработанное центром управления дорожным движением города Улан-Батор и департаментом транспортной полиции, направлена ​​на сокращение нарушений правил дорожного движения и предотвращение опасности.

С помощью приложения можно будет сообщить о нарушении с помощью трех простых шагов на мобильном телефоне и смарт-устройствах. Соответствующие должностные лица проведут проверку и ответят с изображением о том, как было нарушено нарушение, предоставив гражданам возможность следить за процессом урегулирования.

Кроме того, будет проверено наличие факта правонарушения в фотографиях и после будет наложен штраф.

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