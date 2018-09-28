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  28 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Бердымухамедову в честь Дня Независимости Туркменистана подарил ахалтекинского скакуна

CA-NEWS (TM) - Президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову в честь Дня Независимости подарил ахалтекинского скакуна, сообщает четверг, 27 сентября пресс-служба главы государства.

«В знак признательности за неустанный труд во имя благополучия страны, туркменского народа и по случаю 27-й годовщины независимости главе государства от имени соратников преподносится в дар этот замечательный скакун», - говорится в сообщении.

Напомним, 27 сентября Туркменистан праздновал День независимости. В этом году празднование отмечалось в сентябре, а не 27 октября, день когда было объявлено о суверенитете республики в 1991 году.

Праздник начинался с военного парада. Музыкальное представление состоялось в тот же день вечером на площади перед культурно-развлекательным центром «Älem»

По завершении концерта прогремел праздничный салют.

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