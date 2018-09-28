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  28 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Ташкенте в метро спасли упавшего на рельсы студента

CA-NEWS (UZ) - Сотрудники Ташкентского метрополитена спасли упавшего на пути студента третьего курса Ташкентского экономического университета. Об этом сообщила пресс-служба компании «Узбекистон темир йуллари».

По данным ведомства, инцидент произошел в днём в четверг, 27 сентября, на станции «Новза» (бывшая ст.Хамза).

«Перед тем, как врачи забрали его, студент успел рассказать, что ему внезапно стало плохо и он потерял сознание. Со стороны потерпевшего нет никаких претензий к метрополитену и его сотрудникам», — сообщили в ведомстве.

Напомним, что весной текущего года в Ташкенте на станции метро "Беруни" женщина бросилась под поезд, когда на станцию выезжал состав, решив свести счеты с жизнью. Она упала между рельсами. Сотрудники службы охраны метро подняли пострадавшую на платформу и оказали ей первую медицинскую помощь, ее удалось спасти. Как выяснилось позже 39-летняя Мухаббат А., проживающая в Алмазарском районе Ташкента, оказалась душевнобольной.

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