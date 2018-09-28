В Москве и Санкт-Петербурге пройдут Дни культуры Таджикистана

CA-NEWS (TJ) - С 6 по 10 октября в двух городах России пройдут Дни культуры Таджикистана, сообщает «Азия-Плюс».

Официальную делегацию Таджикистана на днях культуры республики в двух крупных городах России возглавит первый заместитель министра культуры страны Ибодулло Машраб.

В творческий состав делегации вошли известные таджикские исполнители Давлатманд Холов, Адхам Холиков, Шарофат Усмонова, Тахмина Ниёзова, Мухаммадрафи Кароматулло, Хуршед Иброхимзода, Зафар Абдуалимов, Манучехр Рахмонов, Сохибназар Аловатов, Амирджон Рузиев, Александр Тагиров, танцевальные ансамбли «Лола» и «Парасту».

В рамках культурных дней Таджикистана также будут организованы выставки произведений таджикских художников и литераторов.

Дни культуры Таджикистана официально откроются 7 октября на новой сцене Большого академического театра Москвы. 8 октября таджикские деятели культуры выступят на сцене Большого драматического театра им. Товстоногова в Санкт-Петербурге.