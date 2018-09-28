Пятеро граждан Таджикистана, летевшие из Душанбе, застряли в аэропорту Дели из-за отсутствия обратного авиабилета

CA-NEWS (TJ) - Пятеро граждан Таджикистана, прибывших в Дели из Душанбе, третий день находятся в транзитной зоне международного аэропорта индийской столицы. Им отказали во въезде в страну из-за отсутствия обратного авиабилета, сообщает Радио Озоди.

В транзитной зоне аэропорта Дели застряла и молодая таджичка, у которой на 2 октября намечена свадьба с местным жителем. Мавлюда Абдулхайрова поехала в аэропорт после того, как индийские пограничники не разрешили въезд в страну ее матери. Однако сотрудники погранслужбы задержали и Мавлюду, у которой, по словам пограничников, проблемы с документами, из-за чего она должна быть депортирована в Таджикистан.

«Я уже год работаю в Дели. Документы у меня были в полном порядке. В противном случае, я не могла бы устроиться на работу»,- рассказывает она.

По словам Мавлюды, она приехала в Индию на учебу. После завершения учебы нашла работу и осталась в Дели. Здесь Мавлюда познакомилась и со своим будущим мужем. «У нас 2 октября намечена свадьба. Маму на свадьбу пригласил мой жених. Надеюсь, что удастся избежать депортации»,- говорит Мавлюда.

Дилафруз Содикова с мужем решились на путешествие по Индии после настойчивых приглашений своих индийских друзей. «Но нам отказали во въезде в город. Первые два дня пограничники ничего не объяснили. И лишь сегодня сказали, что нас не пускают в страну из-за отсутствия обратных авиабилетов. Мы сказали, что согласны купить авиабилет, но пограничники настаивают, чтобы мы вернулись назад», - говорит Дидафруз Содикова. По ее словам, купить обратный билет не так уж и легко, так как желающих лететь в Таджикистан очень много. «Ближайший рейс в Душанбе состоится во вторник, значит мы должны остаться в аэропорту еще пять дней».