РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  28 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Петербурге задержали мигранта из Узбекистана, который выбросил девушку из окна 16-го этажа

CA-NEWS (UZ) - В Петербурге сотрудники правоохранительных органов Невского района города задержали мигранта из Узбекистана, который подозревается в убийстве своей знакомой. Злоумышленник избил потерпевшую и выбросил в окно.

Как сообщили в ГСУ СК РФ по Петербургу, трагедия произошла 16 апреля этого года в квартире одного из домов по улице Латышских Стрелков.

Во время ссоры со своей знакомой 28-летний приезжий из Узбекистана несколько раз ударил 23-летнюю девушку руками по голове, после чего выбросил ее из окна квартиры, расположенной на 16-ом этаже. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте происшествия.

По факту в отношении мигранта было возбуждено уголовное дело по статье "убийство". В результате оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был задержан. Сейчас решается вопрос о его аресте и предъявлении ему обвинения.

Напомним, ранее сообщалось о том, что мигрант из Узбекистана, который изнасиловал и убил 60-летнюю дачницу в Ленобласти 23 года проведет в колонии строгого режима

Новости по теме:

print
  • Истребители стран СНГ на тренировке ПВО посадили «нарушителя границы»
  • Власти Таиланда могут начать сажать в тюрьму за кормление голубей из-за птичьего гриппа
  • Рахмон открыл новый парк в Душанбе
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×