Путин поздравил Бердымухамедова с Днем независимости Туркменистана

CA-NEWS (TM) - Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму лидеру Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову по случаю Дня независимости. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Глава государства высоко оценил социально-экономическое развитие республики. Он также подчеркнул, что Туркменистан имеет «заслуженный авторитет в Центральноазиатском регионе и за его пределами».

Путин рассказал, что отношения между Москвой и Ашхабадом основываются на дружбе и уважении. Он напомнил, что недавно вступил в силу договор двух стран о стратегическом партнерстве.

По словам Путина, он открывает новые возможности для расширения плодотворных двусторонних связей по всем направлениям. Это отвечает общим интересам стран, а также служит укреплению стабильности в регионе.

27 сентября Туркменистан праздновал День независимости. В этом году празднование отмечалось в сентябре, а не 27 октября, день когда было объявлено о суверенитете республики в 1991 году.