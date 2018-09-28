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  28 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Премьер-министр Монголии ознакомился с деятельностью Нью-Йоркской фондовой биржи

CA-NEWS (MNG) - Премьер-министр Монголии Ухнаагийн Хурэлсух посетил 26 сентября Нью-Йоркскую фондовую биржу в рамках своего официального визита в США и участия в заседании 73-й Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, передает Montsame.

В ходе своего посещения премьер-министр представил информацию об экономической ситуации своей страны, политике и деятельностей правительства и выразил готовность продолжения сотрудничества с Нью-Йоркской фондовой биржей.

Главный управляющий Нью-Йоркской фондовой биржи Джон Таттл отметил об активном сотрудничестве с Монголией за последние 10 лет и выразил уверенность в расширении сотрудничества в то время когда экономическая ситуация в Монголии улучшается. Глава правительства также встретился с министром сельского хозяйства США Сонни Пердью.

В ходе этой встречи премьер-министр подчеркнул об имеющимся потенциале расширения двустороннего сотрудничества в области сельского хозяйства в рамках правительственных целей стать страной-производителем продовольственной продукции. Министр США Сонни Пердью со своей стороны подтвердил готовность США оказывать всестороннюю поддержку.

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