Товарооборот Казахстана и России по итогам года может составить $18 млрд

CA-NEWS (KZ) - Товарооборот Казахстана и России по итогам года может составить $18 млрд. Об этом сообщил торговый представитель РФ в РК Александр Яковлев.

«Россия ежегодно вкладывает в экономику Казахстана более $1 млрд. Сегодня на территории Казахстана реализуются или готовятся к реализации более 100 инвестиционных проектов российских компаний, поэтому растет и товарооборот между нашими странами. Если в прошлом году он достигал $16 млрд, то по итогам 2018 года, по нашим прогнозам, этот показатель составит $18 млрд, то есть ожидаемый рост $2 млрд. Мы рассчитываем, что к концу 2020 года товарооборот между нашими странами составит $24-24,5 млрд», – сказал он в кулуарах казахстанской международной конференции «Нефть и газ – KIOGE 2018».

По его словам, в структуре российско-казахстанского товарооборота, в том числе в сфере нефтегазовой отрасли, ведущее место занимает машинно-техническое оборудование с высокой добавленной стоимостью – около 22%.

Со своей стороны и казахстанские компании активно инвестируют в экономику России, подчеркнул торгпред. По итогам 2017 года казахстанские компании направили в российскую экономику более $600 млн. Рост по сравнению с 2016 годом составил более 60%. В частности, казахстанские компании инвестируют в строительство и сельское хозяйство. Причем за 7 месяцев текущего года российский экспорт в Казахстан вырос примерно на 8%, а казахстанский в Россию – более чем на 12%, уточнил А.Яковлев.

«Российские компании акцентируют свое внимание на сфере машиностроения и агропромышленного комплекса. Если говорить о машиностроении, то это сборка автомобилей «Лада» в Усть-Каменогорске и проект «Ростсельмаша» в Кокшетау. Вместе с казахстанскими партнерами российское предприятие запустило сборку комбайнов на заводе «Вектор», – напомнил торговый представитель.

Говоря о перспективах казахстанско-российского экономического сотрудничества, он отметил, что российские компании испытывают интерес к активному сотрудничеству в сфере машинно-технического оборудования и атомной отрасли.