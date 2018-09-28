В Душанбе начался совет лидеров стран СНГ

CA-NEWS (TJ) - В душанбинском «Кохи Сомон», который расположен на территории резиденции правительства Таджикистана, 28 сентября в 10 часов 30 минут начнет работу совет глав государств СНГ в узком формате, сообщили «Азия-плюс» в правительстве страны.

На саммит глав государств СНГ собрались президенты России Владимир Путин, Беларуси Александр Лукашенко, Казахстана Нурсултан Назарбаев, Азербайджана Ильхам Алиев, Молдовы Игорь Додон, Узбекистана Шавкат Мирзиёев, Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков, Таджикистана Эмомали Рахмон и премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Утром 28 сентября в Душанбе приехал вице-премьер Туркменистана Пурли Агамурадов. Все остальные главы государств СНГ прибыли в Таджикистане накануне. По завершению заседания во второй половине дня они начнут уезжать из Душанбе, кроме Лукашенко - он останется еще на один день.

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов не примет участие в саммите - он участвует в работе 73-й сессии Генассамблеи ООН. В Душанбе его будет представлять вице-премьер Пурли Агамурадов. Также в саммите не принимает участие Украина.

Согласно программе, заседание СГГ СНГ в расширенном составе и подписание итоговых документов состоится с 12 до 13 часов 15 минут.

После с заявлением для прессы выступят глава исполкома СНГ и президент Таджикистана. В 14 часов в душанбинском парке «Боги Ирам» будет организован фуршет для лидеров стран СНГ.

Отъезд гостей из Душанбе начнется ближе к 15 часам по душанбинскому времени.

Президент Беларуси Александр Лукашенко еще на один день задержится в Душанбе. Он после завершения саммита в сопровождении президента Таджикистана Эмомали Рахмона посетит Гиссар, где ознакомится с работой открывшегося в мае этого года совместного тракторостроительного предприятия Таджикистана и Беларуси.

Затем Лукашенко и Рахмон посетят город Турсунзаде, где ознакомятся с деятельностью ТАЛКО и местных виноградарей.