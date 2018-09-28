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  28 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Авиарейсы свяжут Екатеринбург и Тараз

CA-NEWS (KZ) - С 29 октября казахстанская авиакомпания начинает осуществлять рейсы по маршруту Тараз – Екатеринбург.

Как сообщает пресс-служба посольства Казахстана в России, полеты будут совершаться один раз в неделю по понедельникам. Вылет из Тараза в Екатеринбург в 01:00, прибытие – в 2:50. Вылет из Екатеринбурга в Тараз в 04:40, прилет в пункт назначения в 08:30 по местному времени.

Время в пути составит около трех часов. Полеты будут осуществляться на самолетах Boeing 757-200 вместимостью до 235 пассажиров.

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