Постпред США объяснила смех во время выступления Трампа в ООН его честностью

CA-NEWS (CA) - Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила, что во время выступления президента США Дональда Трампа дипломаты ООН смеялись не над его спорными высказываниями, а над его честной манерой выступления, сообщает издание The Independent.

«Им понравилось, как он честен», - сказала Хейли. «Это нехарактерно для дипломатии, и они нашли это смешным».

В ходе своего выступления на Генассамблее ООН, которое состоялось в минувший вторник, Трамп начал свою речь с перечисления заслуг своей администрации. В частности, он заявил​его администрация менее чем за два года добилась большего, чем любая другая за всю историю США.

Публика с юмором восприняла заявление американского лидера. Реакция в зале Генеральной Ассамблеи, где собралось более ста тридцати глав государств и десятков других делегаций, заставила Трампа также рассмеяться в ответ. «Не ожидал такой реакции», - сказал он с неловким смехом.

Позднее, Трамп заявил, что присутствовавшие люди смеялись не над ним. По мнению американского лидера, собравшиеся смеялись не над ним, а вместе с ним. «Они смеялись не надо мной. Они смеялись вместе со мной», - сказал.

Комментарий американского лидера последовал на следующий день после его выступления с трибуны ООН.

«Нам было весело. Лживые СМИ сообщают, что люди смеялись над президентом Трампом. Они смеялись не надо мной. Люди хорошо провели время со мной. Мы делали это вместе. Мы хорошо провели время. Они уважают то, что я сделал», - сказал американский президент.