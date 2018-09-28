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  28 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Туркменистан впервые в истории страны примет чемпионат мира по велоспорту

CA-NEWS (TM) - Управляющий комитет Международного союза велосипедистов (UCI) назвал определил хозяев 18 грядущих чемпионатов мира в шести различных дисциплинах. Всего восемь стран получили право принять соревнования, сообщает Сhampionat.

Чемпионат мира по велоспорту на шоссе – 2020 состоится в Швейцарии, а годом позже аналогичный чемпионат пройдёт во Фландрии (Бельгия). В 2024 году чемпионат будет объединён с соревнованиями по паравелоспортом и снова пройдёт в Швейцарии. Более конкретные названия городов, которые примут чемпионаты станут известны позже.

Чемпионат мира по велоспорту на треке в 2020 году отправится в Ашхабад (Туркменистан).
Кроме того, стало известно, что чемпионат мира по маунтинбайку — 2021 пройдет в итальянском Валь-ди-Соле, в 2022-м — во французском Ле Же, в 2024-м — в Андорре.

Чемпионат мира по велоспорту в категории «ВМХ» в 2021 году состоится в Папендале (Нидерланды).

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