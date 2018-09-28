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  28 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Узбекистан и Казахстан будут вести совместный мониторинг реки Сырдарьи

CA-NEWS (UZ) - Узбекистан и Казахстан будут вести совместный мониторинг реки Сырдарьи Казахстан и Узбекистан намерены вместе контролировать качество воды в Сырдарье, сообщает «Хабар 24».

Для этого обе страны подготовят «Дорожную карту». Об этом стало известно в ходе прошедшего на днях заседания Совместной рабочей группы по защите окружающей среды и качеству воды в Ташкенте.

В ходе встречи стороны обменялись опытом и обсудили пути поддержания качества воды самой длинной в Центральной Азии реки. По заявлениям экологов, уровень загрязнения в русле за последний год значительно вырос. Совместный мониторинг состояния воды позволит своевременно определять и ликвидировать очаги загрязнения, считают эксперты.

"Необходимо уменьшить количество некоторых загрязняющих ингредиентов, тем самым улучшить качество воды. Эти и не только вопросы мы обсуждаем с коллегами из Узбекистана в ходе заседания рабочей группы. В обязательном порядке эти проблемы мы обсудим и с представителями Таджикистана и Кыргызстана. Потому что река начинается именно на их территории", - цитирует издание вице-министра энергетики РК Сабита Нурлыбая.

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