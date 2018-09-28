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  28 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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МИД России выразил надежду, что замена генсека ОДКБ не отразится на работе организации

CA-NEWS (CA) - Россия надеется, что замена генсека Организации Договора о коллективной безопасности Юрия Хачатурова не отразится на деятельности ОДКБ, заявил РИА Новости замглавы МИД России Александр Панкин.

«Российская сторона, как и другие государства-члены, заинтересована в том, чтобы ситуация вокруг генерального секретаря в наименьшей степени сказалась на эффективности и слаженности деятельности ОДКБ», - сказал Панкин.

По словам Панкина, армянская сторона инициировала досрочное прекращение полномочий Юрия Хачатурова на этой должности, процесс запущен и реализуется в рамках существующих в ОДКБ процедур.

Замминистра добавил, что многолетний опыт деятельности организации дает все основания с уверенностью смотреть в будущее. «Впереди ряд важнейших мероприятий, в том числе сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ 8 ноября текущего года в городе Астане, на которой главы государств рассмотрят комплекс вопросов по дальнейшему развитию организации», - сказал он.

Панкин указал, что в настоящее время работа в ОДКБ идет без сбоев, все принятые решения планомерно реализуются.

Нынешний генсек организации Юрий Хачатуров в Армении проходит обвиняемым по делу о силовом разгоне акций протеста в Ереване в 2008 году. В то время он командовал ереванским гарнизоном, а сейчас обвиняется в попытке госпереворота. В связи с этим Армения отзывает Хачатурова, проработавшего менее полутора лет из положенных по уставу ОДКБ трех, с занимаемой должности.

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