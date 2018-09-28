ФАО окажет техническую поддержку правительствам для сохранения семейных фермерских хозяйств

CA-NEWS (UZ) - В течение последующих 10 лет Декада семейных фермерских хозяйств Организации Объединенных Наций поможет сосредоточить усилия в мире на искоренении голода и неполноценного питания, снижении бедности среди сельских жителей и защите природных ресурсов, сказал Генеральный директор ФАО Жозе Грациану да Силва.

Выступая на мероприятии на полях Генеральной Ассамблеи ООН, Грациану да Силва отметил, что возможности семейных фермерских хозяйств для достижения Повестки дня в области устойчивого развития еще не до конца использованы, и что для этого потребуется целенаправленная государственная политика. Об этом сообщает представительство ФАО в Бишкеке.

В рамках инициативы «Десятилетие семейных фермерских хозяйств» ФАО будет оказывать техническую поддержку правительствам для сохранения семейных фермерских хозяйств и обмена передовыми методами посредством сотрудничества по линии Юг-Юг и трехстороннего сотрудничества, сказал Генеральный директор ФАО, добавив: «Мы хотим, чтобы семейное фермерство оставалось в центре международной повестки дня».

Производство более 80 процентов продовольствия в мире приходится на семейные фермерские хозяйства, включая коренные народы, рыбаков, горных фермеров, животноводов и многие другие группы, играющими ключевую роль в обеспечении продовольственной безопасности благодаря своему потенциалу для устойчивого производства продовольствия и удовлетворения растущего спроса на продукты питания.

Тем не менее, голод и нищета по-прежнему являются преимущественно сельскими явлениями и 75 % беднейших слоев населения проживают в сельской местности. Сельские общины также в наибольшей степени уязвимы перед лицом конфликтов и экстремальных погодных явлений.

Генеральный директор ФАО указал на то, что отсутствие доступа к ресурсам, технологиям и финансовым услугам препятствует производству продовольствия, богатого питательными элементами.

Грациану да Силва отметил, что секретариат Десятилетия семейного фермерского хозяйства, которое официально стартует в 2019 году, будет располагаться в ФАО и МСФР. Оба учреждения ООН вместе со своими партнерами готовы оказывать постоянную техническую поддержку странам-членам в разработке политики в сфере поддержки семейных фермерских хозяйств. Уже имеются международные согласованные рамки, инструменты, нормы, стандарты и данные, и ФАО готова укреплять свою поддержку на всех уровнях.