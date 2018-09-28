Задержан подозреваемый в убийстве журналистки из Астаны

CA-NEWS (KZ) - Сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в убийстве журналистки из Астаны.

По данным Министерства внутренних дел Казахстана, он находился в заброшенном здании на берегу реки Есиль в поселке Ижевское Аршалинского района Акмолинской области. Задержанный водворен в изолятор временного содержания.

Проводится досудебное расследование.

Ранее в МВД сообщали, что убийство журналистки Ирины Бекетовой на почве ревности совершил сожитель Анатолий Гусейнов, уроженец Астаны, 1984 года рождения. Задержанный и убитая воспитывали четверых детей, двое из которых совместные.