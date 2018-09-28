В Ашхабаде снесено здание старой ковровой фабрики

- Туркменистан, общество
- 11:46, 28 сентября 2018
- Просмотров: 258
CA-NEWS (TM) - В сентябре в Ашхабаде было снесено одно из самых старых построек города – здание бывшей ковровой фабрики по ул. Кемине. За все годы строительного бума в Ашхабаде, это здание оставалось нетронутым, сообщает издание «Альтернативные новости Туркменистана».
Старожилы говорят, что подготовка к сносу ковровой фабрики началась вскоре после смерти в конце апреля народной артистки Туркменистана Маи Кулиевой. Она жила неподалеку от этого места и имела договоренность с обоими президентами – Сапармуратом Ниязовым и Гурбангулы Бердымухамедовым, что пока она жива, власти не тронут окрестности ее дома.
По неподтвержденной пока информации, земля под снесенной фабрикой будет отдана для расширения комплекса зданий одной из правоохранительных структур.