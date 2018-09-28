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  28 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Монголия станет страной-гостем туристической выставки «Fespo Zurich»

CA-NEWS (MNG) - Монголия впервые станет страной-гостем международной туристической выставки «Fespo Zurich», которая пройдёт с 31 января по 3 февраля 2019 года в швейцарском городе Цюрих, передает Montsame.

В качестве страны-гостя выставки в 2017 году принимала участие Коста-Рика, в 2018 году – Румыния. «Fespo Zurich» - одна из наиболее значимых выставок в сфере туризма, досуга и спорта, проводимых ежегодно в Швейцарии. Среднее число участников «Fespo Zurich» каждый год составляет порядка 700 компаний и представительств, а количество посетителей - 63 0000 человек.

«Мы очень рады приветствовать Монголию в выставочном центре Цюриха. За последние 10 лет ни одна из азиатских стран не участвовала в этой выставке, и мы с нетерпением ждём возможности узнать больше о великой империи Чингисхана», - сказал менеджер выставки Стефан Амстад.

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